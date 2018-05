Klopp: Salah on Ronaldost 15 aastat maas

Nädala pärast toimuva Meistrite liiga finaali eel on hakatud võrdlema Liverpooli ja Madridi Reali ründestaare Mohamed Salahit ja Cristiano Ronaldot, kuid Jürgen Klopi sõnul pole sellisel tegevusel erilist mõtet.

Liverpooli lootsi arvates läheb Salahil veel vähemalt 15 aastat aega, et viiekordse Ballon d'Or'i võitja Ronaldo saavutusi korrata.

"Mo'l on olnud fantastiline hooaeg, aga Cristiano on 15 aastat niimoodi mänginud. Ta on löönud umbes 47 000 väravat - hullud numbrid! Miks me peaksime võrdlema? Pele ajal ei võrreldud temaga kedagi ega küsitud "Kas ta on sama hea?". Nüüd on meil Messi ja Ronaldo, kes on jalgpalli mõned aastad domineerinud," rääkis Klopp.

"Messi ja Ronaldo löövad väravaid, sest nad on väga tihti õigel ajal õiges kohas - ning see on maailma kõige raskem asi. Nende vahel on alati Ballon d'Or mängus. Ning teenitult. Kui nad jalgpalliga lõpetavad, hakkame neid igatsema. Pole mõtet neid Salahi ja Ronaldo jutte heietada."