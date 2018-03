Klopp Meistrite liiga loosist: Inglismaa jalgpallile see kõige ägedam ei ole

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ennast Meistrite liiga raskest loosist heidutada ei lase.

Seitsmest võimalikust vastasest sai Liverpool Meistrite liiga veerandfinaalis vastu paljude ekspertide arvates kõige raskema - Manchester City.

"Olen seda varem ka öelnud, et sellistes loosides saad tihtipeale oma naabri vastaseks. Aga pole hullu, mul selle vastu midagi ei ole," rääkis Klopp LFC TV-le.

"Olukord on täpselt sama nagu varem - võtame lihtsalt selle, mis meile vastu tuleb. Nüüd on selleks Manchester City."

Liverpool on tänavu olnud üheks vähestest tiimidest, kes on City alistada suutnud. "Oleme ühe korra neile kaotanud ja ühe korra neid võitnud - ja ma ei usu, et nad enne loosi meid endale vastaseks tahtsid."

Kahe suure mängu vahele jääb vaid kuus päeva. Klopp ei arva, et esimese mängu kodus pidamine väga suurt mõju avaldab. "Selles vastasseisus ei ole see oluline. Kohe päris kindlasti tuleb aga Anfieldil suurepärane atmosfäär ning seda me juba ootame. Inglismaa jalgpallile ei ole kõige parem aga see, et poolfinaali saab ainult üks klubi."