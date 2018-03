Klopp: meil on hea võimalus poolfinaali jõudmiseks

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp ütles pärast väravateta viiki FC Portoga, et meeskond vääris igati Meistrite liigas veerandfinaali jõudmist.

Võõrsil peetud avamängu 5:0 võitnud Liverpool tegi eile koduväljakul portugallastega 0:0 viigi ja jõudis kaheksa parema hulka.

"Meie veerandfinaali pääs ei tohiks olla üllatuseks, Liverpool kuulub siia. Järgmine ring kujuneb kindlasti keeruliseks, sest seal on seitse väga head meeskonda ja võib juhtuda, et neist koguni neli on Inglismaalt ja see ei tee olukorda sugugi lihtsamaks," rääkis Klopp mängujärgsel pressikonverentsil.

"Ma arvan, et meil on hea võimalus poolfinaali jõudmiseks ja see on selgelt ka meie eesmärk, aga võtame asja samm-sammult," lisas sakslane. Järgmise ringi vastase osas Klopil eeliseid ei ole: "Mängime nendega, kes meile loositakse."

Täna kohtuvad Meistrite liiga kaheksandikfinaali kordusmängudes Manchester City - Basel (avamäng 4:0) ja Tottenham - Juventus (2:2).