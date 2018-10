Klopp meenutas, kuidas ta viimane kord Napoli staadionil mängu koos väljakumeistriga telerist vaatas

Juhendanud siis veel Dortmundi Borussiat, sai ta oma treenerialast mängule kaasa elada õige lühikest aega, sest sattus juba pärast esimesel pooltunnil löödud Napoli avaväravat neljanda kohtunikuga karmi sõnelusse. Toonased pealkirjad meedias kirjeldasid, kuidas "Klopp peaaegu tappis kohtuniku". Viis aastat hiljem tunnistab sakslane, et reageeris tugevalt üle.

"See polnud mul isiklikult just kõige parem esitus. Ma reageerisin viisil, mis polnud absoluutselt OK. Ma saan aru, miks ma polnud olukorra üle õnnelik, aga mu reaktsioon oli üle võlli," rääkis Klopp.

"Ma üritasin minna tribüünile, aga polnud just tore seal istuda ja sind ümbritsevate inimeste kommentaare kuulda. Seega ma otsustasin, et vaatan teist poolaega mujalt ning leidsin end väljakumeistri ruumist, mille seinal rippus suur Maradona särk. See oli üks mu parimaid kogemusi - vaadata mängu koos väljakumeistriga. Olen kuulnud, et ta on ikka veel siin."

"Mulle anti kahemänguline keeld. Pärast seda pole enam midagi juhtunud, seega see oli viimane kord, kui ma pisut üle erutusin. Nüüd tean, et see ei juhtu enam kunagi," lisas Klopp.