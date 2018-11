Klopp kurjustas Tallinnas superkarikafinaali vilistanud kohtunikuga

Sakslasest lootsile ei mahtunud esiteks pähe, kuidas Marco Verratti 24. minutil Joe Gomezi maha võtmise eest punasest kaardist pääses ning miks Marciniak avapoolaja lõpus, mil Angel Di Maria tegi karistusala nurgas vea Sadio Manele, esialgu nurgalööki näitas, kuid hiljem otsust muutis.

"Ma nägin penaltit. Minu jaoks oli see selge olukord - see oli trahvikastis sees. Ta ei vilistanud isegi viga. Mul polnud aimugi, mis juhtus. Siis aga nägin Verrati viga ja vau...," rääkis Klopp BT Sportile.

Olgu öeldud, et Verratti sai Gomezile jalatald ees jalga sõitmise eest kollase kaardi.

"Kui palju kollaseid kaarte me saimegi - viis, kuus, seite? Hullumeelne. Kellegi kinni hoidmine oli sama värvi kui Verrati viga? Selliseid asju on raske taluda, aga meie töö ja kohus on seda teha. Kõik küsisid selle kohta minult, olen siiani veidi emotsionaalne. See ei jää niimoodi."

"Me teeme korraliku analüüsi, lendame tagasi, valmistume derbiks ja veel mõneks mänguks. Siis tuleb 11. detsember, mil meil on Anfieldil korralik finaal," viitas Klopp viimasele Meistrite liiga alagrupivoorule, kus Liverpool peab alistama kodustaadinil Napoli, muidu on valitseva hõbedameeskonna hooaeg Meistrite liigas lõppenud.

Kloppi sõnul maksis Liverpoolile kokkuvõttes kätte aeglane algus. "Kui mäng niimoodi algab, on alati raske enesekindlust taastada. Me ei mänginud kordagi sajaprotsendiliselt ning sellest piisas, et tablool selline tulemus oleks. Väike takistus oli 500 000 mänguseisakut teisel poolaja. Kohtunik arvab siiani, et ta tegi kõik õigesti," jätkas Klopp Marcziniaki tümitamist.