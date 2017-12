Klopp: Klavan on tagasi, Matip endiselt väljas

Liverpooli jalgpalliklubi peab kolmapäeval Meistrite liigas viimase alagrupimängu, võõrustades Anfieldi staadionil Moskva Spartakit. Tänasel pressikonverentsil kinnitas peatreener Jürgen Klopp, et Ragnar Klavan on haigusest täielikult paranenud ja tegi eilse treeningu kaasa.

"Olukord on märksa parem. Klavan ja Gomez on tagasi, nad treenisid eile. Matip ja Lallana on aga endiselt eemal," rääkis Klopp, lisades, et homme saadetakse ilmselt väljakule tugevaim rivistus.

"Tahame edasi pääseda, seega ma ei kõhkle, kui on võimalus tugevaim rivistus välja panna. Meil on pärast homset kõvasti aega, et järgmisele mängule mõelda (pühapäeval Evertoniga - toim.)."

Nädalavahetusel, kui Liverpool alistas Brighton & Hove Albioni 5:1, moodustasid nende kolmese keskkaitseliini Dejan Lovren, Emre Can ja Giorginio Wijnaldum.

Liverpool juhib Meistrite liiga viimase vooru eel F-alagruppi 9 punktiga. Sevillal, kes kohtub võõrsil Mariboriga, on teisena 8 ja Spartakil 6 punkti. Edasipääsulootused kaotanud Maribor on siiani saanud 2 silma. Spartaki ja Liverpooli avamäng Moskvas jäi 1:1 viiki.