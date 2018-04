Klopp: kes usub, et oleme juba finaalis, see Roomas ei mängi!

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp lubas Rooma lennukilt maha jätta kõik need mängijad, kes usuvad, et on pärast 5:2 võitu juba ühe jalaga Meistrite liiga poolfinaalis.

"Me peame veel Roomas tööd tegema ning meil pole sellega mingeid probleeme. Tööd oleks ka siis, kui oleksime võitnud 5:0. Roma oleks nagunii vastulööki üritanud," rääkis Klopp pärast poolfinaali avamängu võitu AS Roma üle Anfieldi staadionil.

Liverpooli vastu 69 minutiga 0:5 kaotusseisu jäänud, kuid viimase kümne minutiga kaks väravat tagasi löönud Roma on ühe taolise comebacki hiljuti juba sooritanud, kui veerandfinaalis mängiti FC Barcelona vastu tagasi 1:4 kaotusseis.

"Roma peab meile väravaid lööma ning ma olen seda mõned korrad juba öelnud, ja see ei tohiks kõlada hoiatusena, aga me ei ole Barcelona. Nad on üks kahest või kolmest maailma parimast meeskonnast ning võitnud viimase kahe aasta jooksul nii palju asju, mida meie ei ole. Võitleme tulemuse nimel kogu jõust."

"Kui mõni mu mängijatest arvab, et Roma pole tagasitulekuks suuteline, ei saa ta enam mängida," hoiatas sakslane.

Roma peatreener Eusebio Di Francesco: "Alustasime hästi, aga kaotasime siis pea. Mängu lõpus näidatud reaktsioon oli väga teretunud. Lootus elab. Me peame lihtsalt oma tegemistesse uskuma. Meil on vastas kvaliteetne meeskond, kes on Barcelonast väga erinev. Fännid on meie taga."