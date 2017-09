Klopp: kaitseprobleeme ei lahendaks ühe mängija ostmine

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp rõhutas pärast eilset viiki Sevilla vastu Meistrite liigas, et ühe mängija toomine meeskonda ei parandaks kaitses tehtavaid vigu.

Dejan Lovreni apsakas viiendal minutil lasi vastastel minna kohtumist juhtima. Kaitsjad ei näidanud ennast heast küljest ka teisel poolajal, kui viigivärava lõi Joaquin Correa. Klopp ei soovinud aga pärast mängu mängijaid individuaalselt süüdistada, ning tunnistas, et ta pole tabamusi veel kordusest näinud.

Wissam Ben Yedderi tabamuse kohta tunnistas peatreener, et kaitsetöö polnud perfektne, kuid arvas, et süü on ka poolkaitses mängivate pallurite süü. "Esimene värav algas keskväljalt, kus me oleks saanud palli lihtsalt puhtaks lüüa. Emre Can jäi natuke hiljaks," ütles ta.

Siiski ei arva Klopp, et Liverpooli kaitseliini saaks päästa ainult üks mängija. "Kui need probleemid saaksid lahenduse ühe kaitsjaga, siis loomulikult me paneksime kogu raha sinna. Kuid see ei ole nii," lisas ta.