Klopp: jalgpall on imeline. Kõik ju eeldasid, et homme mängivad hoopis Manchester City ja Barcelona

Meedias on spekuleeritud, et tänavune Meistrite liiga võitja tuleb teisest poolfinaalist, kus kohtuvad Madridi Real ja Müncheni Bayern. Klopp sellest jutust end häirida ei lase.

"Kui keegi arvab, et me oleme peksupoisid, mis siis ikka. Oleme poolfinaalis, võime jõuda finaali ning see ongi kõik, mis mind huvitab," rääkis sakslane.

Ühtlasi kutsus Klopp Liverpooli poolehoidjaid üles korralikult käituma, et ei korduks eelmises ringis puhkenud skandaal, kus Manchester City buss langes rünnaku alla.

"Tegemist on fantastilise klubiga. Me ei pea Roma bussi suunas igat ettejuhtuvat asja viskama. Palun näitame nende vastu üles austust. Me oleme vastased ainult jalgpalliväljakul," rõhutas Klopp.