Klopp avaldas lootust, et Salahi vigastus pole tõsine, Guardiola usub endiselt edasipääsu

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp avaldas pärast 3:0 võitu Manchester City üle lootust, et Mohamed Salahi vigastus pole väga tõsine.

Meistrite liiga veerandfinaali avamängus Liverpooli avavärava löönud ja kolmandale väravale eeltöö teinud Salah oli sunnitud väljakult lahkuma 58. minutil kubemevigastuse tõttu.

Kui pressikonverentsil Klopilt Salahi vigastuse kohta küsiti, vastas sakslane: "Ma loodan, et see pole tõsine. Küsisin selle kohta pärast mängu, ta ütles, et kõik on korras, ta tunneb end hästi. Loodetavasti nii ongi, me peame lihtsalt ootama ja lootma."

Ootamatult suure võiduga lõppenud mängu kohta ütles Klopp: "Esimene poolaeg oli hiilgav. See oli jalgpall, mida tahad vaadata. Tulemus pole see, mida ootasime, kuid teisel poolajal pidanuksime paremini mängima. Neil oli palju võimalusi, kuid meie ei mänginud hästi."

Manchester City peatreener Pep Guardiola oli pettunud, et tema hoolealused ei suutnud teisel poolajal väravani jõuda.

"Alustasime hästi, kuid siis löödi värav. See oli valus. Avapoolajal oli 10-15 minutit, kus Liverpool oli parem. Nende kahe rünnakuga sündis kaks väravat. Teisel poolajal üritasime kõike, kuid väravat ei tulnud. Pidanuksime ära lööma, kuid Liverpool kaitses kõvasti. Mul ei ole millegi üle kurta," sõnas Guardiola.

Kas Cityl on veel lootust kordusmänguga poolfinaali murda? "Keegi ei usu seda (edasipääsu), kuid meil on üks mäng veel ees. Peame sellega leppima. Nüüd seisab meil ees kodumäng Manchester Unitediga ja siis võtame vastu Liverpooli. Eks näis, mis tuleb. Mõistagi on see keeruline, kuid me usume endiselt," arutles Guardiola.