Klopp andis selge vihje, kes alustavad Meistrite liiga finaalis keskkaitses

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp kiitis Meistrite liiga finaalmängu eel keskkaitsjaid Virgil van Dijki ja Dejan Lovrenit, kelle koostöö sujub sakslase sõnul suurepäraselt.

"Me oleksime pidanud nad (Van Dijk ja Lovren) koos ostma. Mul polnud Lovreni osas kunagi mingeid kahtlusi ja nüüd on näha, kui hea üksteisemõistmine neil Van Dijkiga on," rääkis Klopp täna antud pressikonverentsil.

"Virgil on tõesti meile ülioluline mängumees - väga rahulik ja tipptasemel. Ma kujutan ette, kui hea võib tema kõrval mängida olla," lisas Liverpooli boss jaanuaris ostetud hollandlase kohta.

Kloppi jutust võib selgelt välja lugeda, et kui hollandlane ja horvaat püsivad laupäeval peetava Meistrite liiga finaalini terved, moodustavad just nemad ka Liverpooli keskkaitsepaari.

Finaalivastase Madridi Reali kohta ütles Klopp, et hispaanlaste kasuks räägib tohutu kogemustepagas. "Real on selgelt kogenum. Kogemused on olulised, kuid see pole ainuke tähtis asi. Kogemuste puudumist saab korvata kire, suhtumise ja töövõimega. Just sellepärast ma jalgpalli armastangi," rääkis sakslane.

Kloppi sõnul võib Liverpoolile edu tuua sama julge mäng kui Manchester City ja AS Roma vastu. "Nende vastu polnud lihtne julge olla, kuid me saime sellega hakkama. Peame Reali vastu üritama täpselt sama."