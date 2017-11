Klavani täismäng Meistrite liigas sai Liverpoolis positiivse hinnangu

Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan aitas Liverpoolil alistada Meistrite liigas 3:0 Maribori. Täismängu kaasa teinud Klavani jaoks oli see esimene kord teha Euroopa kõige tugevamas klubisarjas kaasa täismäng. Liverpooli meedia jäi eestlase esitusega rahule.

This is Anfield andis Klavanile hindeks 7. Eestlase keskkaitsepartner Joel Matip teenis aga 6. Mängu parimaks tunnistati Emre Can, kelle hindeks oli 8.

“Mänguõhtul, kus vastased rünnakul endast ohtu ei kujutanud, siis ei olnud tal ka palju teha. Kui oli aga vajadus, siis ta kasutas oma võimalused ära,“ kirjutati Klavani kohta.

Liverpool Echo andis Klavanile hindeks 6. Eestlase keskkaitsepartner Joel Matip sai taaskord eestlasest madalama hinde ning tema skooriks oli 5.

“Valdas piisavalt palli ja sai demonstreerida oma oskusi. Liverpool domineeris aga mängu ja oma põhitööd ei tulnud tal eriti teha,“ kirjutati Liverpool Echo veergudel eestlase kohta.