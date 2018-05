Klavani endine klubikaaslane: elan talle väga kaasa! Norrast ei jõua just paljud Meistrite liiga finaali

"Ta (Klavan) oli suur talent, kuid paraku teda ei usaldatud siin eriti. Ta pidi vasakkaitsjana asendama meie kaptenit Tom Henning Hovit. See polnud noore mängumehe jaoks kerge ülesanne. Toona oli raske näha, et ta võiks aastate pärast Meistrite liiga finaali jõuda," rääkis dos Santos VG-le.



Valerenga Klavani ostmise võimalust ei kasutanud ning aasta hiljem siirdus eestlane hoopis Hollandisse Heracles Almelo ridadesse. Sealt edasi jõudis Klavan AZ-sse, kus võitis 2008/09 hooajal Hollandi meistritiitli.

"Ta oli minu jaoks vahepeal pisut kadunud, kuid kui ta Hollandi meistriks tuli, hoidsin tema arengul silma peal. Väga vahva on näha oma endist tiimikaaslast nii kõrgel tasemel edu saavutamas. Ta on tore sell, kelle edule ma tõesti kaasa elan. Pealegi pole just palju mehi, kes siit (Norrast) meie juurest nii kaugele jõuavad," lisas dos Santos naerdes.



Teine Klavani endine klubikaaslane, praegugi Valerengas mängiv Daniel Fredheim Holm lisas omalt poolt, et talle avaldas eriti muljet eestlase võimas kuju. "Mäletan, et ta oli füüsiliselt väga võimas. Ta oli peaaegu sama suur kui praegu. Sain kohe aru, et tal on väga head eeldused. Minu jaoks pole sugugi üllatus, et tal hästi läheb. Pole just palju jalgpallureid, kes pääsevad Meistrite liiga finaalmängule. Temal on see õnn olnud," rääkis Holm.



Liverpool kohtub laupäeva õhtul Meistrite liiga finaalis Madridi Realiga.