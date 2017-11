Klavan oli kahe statistilise näitaja alusel Meistrite liiga vooru parim

Nimelt sai Klavan Liverpooli ja Sevilla 3:3 viigimängus kirja vooru parimad näitajad nii õhuduellide võitmises (8) kui kaitses olukordade klaarimises (12).

Teiste näitajate alusel olid parimad näiteks ka Cristiano Ronaldo (pealelööke 8), Nicolas Otamendi (sööte 134) ja Cesc Fabregas (võtmesööte 6).

.@cesc4official made the most key passes (6) in gameweek 5 of the Champions League as he excelled in Chelsea's 4-0 win at Qarabag FK

Here are the rest of the stats leaders from gameweek 5https://t.co/z2YUS3HeAk pic.twitter.com/oavULNRvHO

