Klavan Meistrite liiga pressikonverentsil: homne mäng on väga tähtis

Liverpooli jalgpalliklubi lendas täna Hispaaniasse, kus kohtutakse homme õhtul Meistrite liiga mängus Sevillaga. Tänasel pressikonverentsil astus peatreener Jürgen Kloppi kõrval ajakirjanike ette ka Ragnar Klavan.

Kui eestlaselt uuriti Liverpooli neljamängulise võiduseeria kohta, kuhu on tubli panuse andnud ka algkoosseisu murdnud Klavan, vastas ta: "Jalgpallis loeb ikkagi terve meeskonna esitus. Meie hea mängu põhjus peitub kõigis mängijates. On näha, et kõik pingutavad kaitses rohkem ja oleme suutnud olla kompaktsed. Oleme ka taktikatliselt paremad olnud."

Eelseisva mängu kohta lisas Klavan: "Hispaania meeskonnad on reeglina väga tehnilised ja see kehtib ka Sevilla kohta - neil on palju häid jalgpallureid. See mäng on väga tähtis, sest vaid kaks kohtumist on veel pidamata ja me soovime kindlasti 16 parema hulka jõuda."

Meistrite liiga nelja vooru järel on eestlase koduklubi 8 punktiga alagrupi liider, Sevillal on teisena seitse silma.

Laupäevase võidumängu Southamptoni vastu vigastuse tõttu vahele jätnud keskkaitsja Joel Matip meeskonnaga Sevilasse ei lennanud. Kloppi sõnul peaks aga kamerunlane olema mänguvalmis laupäevaks, kui Liverpool kohtub koduliigas Chelsea`ga.

Matipi eemalejäämine tähendab, et homme on Liverpooli keskkaitses ilmselt taas Klavan ja Dejan Lovren.