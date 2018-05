Kes suutis viimati Meistrite liiga finaalis Madridi Reali alistada? Loomulikult Liverpool!

FC Liverpooli keskkaitsja Dejan Lovren. Foto: Fotografo01 / IPA, PA Images/Scanpix

Madridi Real jõudis jalgpalli Meistrite liigas viie hooaja jooksul juba neljandat korda finaali. Esikoha peale mängitakse kolmandat hooaega järjest. Kokku on Real seni esikoha peale mänginud 15 korda ning võidetud on neist finaalidest koguni 12. Kui vaadata aga kaotusi, siis viimane saadi just seekordse vastase Liverpooli käest.