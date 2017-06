Kes pääseks Meistrite liiga finaali kombineeritud meeskonda?

Väravavaht: Gianluigi Buffon

Kui vaadata selle hooaja statistikat, siis ei saa keegi vastu Buffonile. Vanameister hoidis puhast lehte Meistrite liigas novembrist kuni teise poolfinaalini Monaco vastu mais. Ka Serie A's lasi itaallane sisse ainult 27 väravat. Tema on kindlasti üks Juventuse võtmemängijaid Cardiffis.





Paremkaitsja:Dani Alves





Teise poolfinaali täht Alves on selle hooajaga tõestanud, et Barcelona tegi vea lastes tal Juventusesse minna. Vaatamata oma kaitsvale positsioonile on brasiillane alati olnud ründav ning Massimiliano Allegri on andnud talle ka rohkem vabadust. Usalduse on ta tasunud kuue väravaga.





Keskkaitsjad:Leonardo Bonucci





Koos Andrea Barzagliga moodustasid ühe kindlama kaitse sellel hooajal, mida vaid üksikud meeskonnad suutsid lahti murda. Juventuse kolmeses kaitseliinis on ta tihti keskel ja viimane mees, kelle peale meeskond loodab. Ka poolfinaalides oli üks parimaid mängijaid platsil ja Allegri võib loota, et ta mängib sama hästi ka finaalis.





Sergio Ramos





Kuigi Juventuse kaitse on see aasta olnud kõva nagu kivi, on ka Madridi meeskonnas tagaliinil murdumatu mees. Ramos on robustne, kuid tema peale võib alati loota. Tema peale võib loota ka ründes, sest hispaanlane on sellele hooajal löönud seitse väravat, enamus neist standardolukordadest.





Vasakkaitsja:Marcelo





Kuigi Juventuse Alex Sandro on suurel kiirusel saamas jalgpallimaailma järjekordseks staariks, on Marcelo mitmekülgsem ja kindlam mängija. Oskus küsida palli ja sellega kiirelt rünnakule minna on ta üks põhitrumpe, mis võib haavata vastasmeeskonda valusalt. Vastupidiselt brasiilastele omasele stiilile, teeb ta meelsasti ka palju musta tööd ja mängib hästi peaga.

Keskväli: Toni Kroos

Sakslane on nöör, mis hoiab Madridi Reali koos. Tiimis, kus on palju maailmaklassiga egosid, on vaja Kroosi, kes on külma peaga ja jalad maas. Peale selle on ta jätkuvalt üks meeskonna suurimaid tööhobuseid ja jagab ka kõige rohkem väravasööte.





Luka Modric





Kuigi Modrici hooaeg pole olnud nii särav kui 2015-16, siis on horvaat siiani üks parimaid söödumeistreid Euroopa jalgpallis. Raske on ette kujutada Reali keskvälja ilma temata.





Miralem Pjanic





Iga mängija ei suuda asendada Paul Pogbat nii hästi nagu Pjanic on seda teinud see hooaeg. Bosnialane dikteerib suurepäraselt mängu ja on väga hea söödujagaja. Koos Sami Khediraga on endine Roma mängija dikteerinud Juventuse mängu, mis on neid toonud finaalini.





Ründajad: Paulo Dybala







Noorest ründajast on saanud maailmaklassi mängija, kes on võimeline otsustama matše üksinda. Tema talendikust näitab see, et paljude ekspertide hinnangul on ta möödunud samal positsioonil mängivast, kuid alatihti vigastatud Gareth Bale`ist. Kui laupäeval peaks karikas minema Torino klubile, siis on suur võimalus, et tema nime võime näha ka Ballon d'Ori nominentide hulgas.





Cristiano Ronaldo





Kahjuks või õnneks ei saa kuidagi jätta Ronaldot välja siit nimekirjast. Mängija, kellel on läbi aegade kõige rohkem väravaid Reali eest. Esimene pallur, kes jõudis saja Meistrite liiga väravani. Kahekordne Ballon d'Ori võitja. Kuid Ronaldo on rääkinud, et üks tema unistus - kaitsta Meistrite liiga karikat - pole veel täitnud. Kuid laupäeval võib sellest unistusest saada reaalsus.





Gonzalo Higuain





Argentiinlane võis Realis olla Ronaldo varjus pikki aastaid, kuid Juventuse särgis on ta justkui uuestisündinud. 24 väravat tänavusel hooajal tõestavad, et ta on väärt 90 miljonit eurot, mis tema eest eelmine suvi maksti. Kirss tordil suurepärasele aastale oleks endise koduklubi eest napsata Meistrite liiga karikas.