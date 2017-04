Kes muugiks lahti Juventuse kaitse? Monaco?

Täna loositakse paaridesse jalgpalli Meistrite liiga poolfinalistid. Urnis on Madridi klubid Real ja Atlético, lisaks Torino Juventus ja AS Monaco.

Real ja Atlético on viimasel ajal nii kaugel tavapärased külalised: mullu ja hooajal 2013/14 kohtuti omavahel ka finaalis. Juventus on sel aastatuhandel jõudnud karikakohtumisele aga ainult kaks (2003, 2015) ja Monaco ühe (2004) korra.

Üleeile vormistas Itaalia meister veenva üleoleku Barcelona (3 : 0 ja 0 : 0) ja Prantsusmaa liiga liider Dortmundi Borussia (3 : 2 ja 3 : 1) vastu. Mõnigi gurmaan loodab nüüd, et fortuuna just Juventuse ja Monaco omavahel kokku viiks.

Selle põhjus on lihtne: Juventus on Meistrite liiga parim kaitsemeeskond ja Monaco parim ründemeeskond. Juventuse tänavune euroseeria kätkeb kümmet mängu, milles Massimiliano Allegri hoolealustele on löödud ainult kaks väravat. Monaco on murul käinud 14 korda ja tagunud omakorda vastaste puuri auklikuks (28 tabamust). Erilisse hoogu on Leonardo Jardimi noor kaardivägi läinud kevadises play-off’is: nii Manchester Cityle kui ka Dortmundile löödi mõlemas duellis kolm väravat.

Itaalia mägi

„Barcelonat kaks korda kuival hoida ei ole väike saavutus,” lausus Allegri pärast uhke skalbi võtmist ehk Messi-Suáreze-Neymari täielikku vaigistamist. Barca kaitsja Gerard Piqué sõnastas vastase tugevuse: „Nad ehitasid meie ette mäe. Nad on itaallased ja mõistavad kaitsemängu kunsti suurepäraselt.”

Kataloonia uhkusel ei lasta haavu kaua lakkuda: juba ülehomme tuleb Realile lahing anda teadmises, et võiduta Hispaania pealinnast lahkumine jätab koduliiga trofee ilmselt taas suurrivaali auhinnakappi.

Monaco 18-aastane ründetuus Kylian Mbappé tegi aga ajalugu: nii noorena pole veel keegi hinnatuimas klubisarjas ühe hooajaga viit väravat löönud. Seni hoidis kõnealust rekordit Reali mängija Raúl. Mbappél ja Monacol avaneb aga võimalus tähist veelgi nihutada.

Andres Vaher