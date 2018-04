Kes mängib homme Liverpooli vasakkaitses? Klopp: pole õrna aimugi

Küsimusele, kas Manchester City on suuteline avakohtumise 0:3 kaotuse tagasi mängima, vastas Klopp: "Kui te nägite nende avapoolaega Manchester Unitedi vastu, siis seal oleks võinud olla lausa kuus väravat ja vahest vähemalt neli oleks nad pidanud ära lööma. Neil on kvaliteet olemas ja see pole meie jaoks üllatus. Peame näitama oma parimat mängu."

Salahi osalemise kohta ei osanud Klopp samuti midagi uut öelda, kinnitades, et ta teeb koosseisu osas otsuse alles homme päeval.