Kellega võib Liverpool Meistrite liigas kokku sattuda?

Eesti jalgpallikoondislase Ragnar Klavani koduklubi Liverpool asetati tänaseks Meistrite liiga alagrupiturniiri loosimiseks kolmandasse tugevusgruppi. Loosimisprotseduuri kohaselt võivad Jürgen Klopi hoolealused kokku sattuda 21 meeskonnaga.

Liverpool tagas endale koha 32 parema hulgas eile õhtul, kui alistas Hoffenheimi 4:2 ja oli kahe mängu kokkuvõttes sakslastest parem 6:3.

Meistrite liiga kaheksa neljaliikmelist alagruppi loositakse täna õhtul Monacos meie aja järgi algusega kell 19. Meeskonnad on jagatud nelja tugevusgruppi, kusjuures sama riigi klubisid ühte alagruppi ei loosita. Selline süsteem tähendab, et Liverpoolil on alagrupiturniiriks 21 potentsiaalselt vastast.

Esimesest grupist võivad Liverpoolile vastu sattuda:

Madridi Real

Müncheni Bayern

Torino Juventus

Lissaboni Benfica

Donetski Šahtar

Monaco

Moskva Spartak

Teisest grupist:

Barcelona

Madridi Atletico

Paris Saint-Germain

Dortmundi Borussia

Sevilla

Porto

Neljandast grupist:

Glasgow Celtic

Moskva CSKA

Lissaboni Sporting

APOEL

Feyenoord

Maribor

Qarabag

RB Leipzig

Täpsustuseks, et esimeses tugevusgrupis on ka inglaste Chelsea, teises Manchester City ja Manchester United ning kolmandasse gruppi kuuluvad lisaks Liverpoolile Napoli, Tottenham Hotspur, Basel, Olympiacos, Anderlecht, Roma ja Besiktas.