Kelle saavad Klavan ja Liverpool Meistrite liiga veerandfinaalis vastaseks?

Ragnar Klavan Foto: Phil Noble, REUTERS

Eilsega said selgeks need kaheksa klubi, kes hakkavad jalgpalli Meistrite liiga tänavustes veerandfinaalides pallima. Esimest korda üheksa aasta jooksul on kaheksa parema sekka jõudnud ka Liverpool - millised on Ragnar Klavani koduklubi võimalikud vastased?