Kas UEFA otsustab lõpuks PSG-d karistada? Katari rahad on haisema läinud, klubi ähvardab Meistrite liigast välja viskamine

Mainekas väljaanne Financial Times kirjutab, et UEFA võib Pariisi Saint-Germaini karmilt karistada ning ehk isegi Meistrite liigast diskvalifitseerida.

PSG on Katari riigi rahade peal viimastel aastatel liugu lasknud ning hiigelsummade eest meeskonda toonud näiteks Neymari ja Kylian Mbappe, kuid seni pole neid Financial Fair Play (FFP) ehk finantsilise ausa mängu reeglite rikkumise eest väga karmilt karistatud.

Nüüd kirjutab Financial Times, et UEFA on PSG rahaasju palganud uurima konsultatsioonifirma Octagoni, kelle esialgsed leiud tunduvad klubi jaoks olevat murettekitavad.

Nimelt on PSG väidetavalt ametlikes andmetes vassinud sponsorsummade ulatustega, mis võib anda põhjuse FFP reglemendi alusel klubi karmiks karistamiseks. FFP järgi ei tohi klubid kolmeaastase perioodi jooksul kanda rohkem kui 30 miljonit eurot kahjumit.