Kas Sergio Ramost ähvardab kollase kaardi võtmise eest lisakaristus?

Pärast UEFA Meistrite liiga kohtumist Amsterdami Ajaxiga sõnas Ramos, et vahel tuleb väljakul teha raskeid otsuseid, ja kui vaja, siis võtta ka kollaseid kaarte.

Real asus 87. minutil kohtumist 2:1 juhtima, kaks minutit hiljem võttis Ramos keskväljal kollase. Tõsi, mitte päris tühja koha pealt, vaid peatades Ajaxit rünnakule viinud Kasper Dolbergi. Kui mängus tundus kõik igati loogiline, vastane oli vaja peatada, siis hispaanlase hilisemad kommentaarid annavad alust arvata, et ta ikkagi jahtis teadlikult kollast kaarti.

See oli Ramosele Meistrite liiga hooaja kolmas hoiatuskaart, mistõttu tuleb tal järgmine mäng vahele jätta. Kuna Real sai võõrsil 2:1 võidu, pidas Ramos targaks just nüüd karistus ära kanda. Hilisemad mängud (kui need ikka tulevad) on tõenäoliselt suurema kaaluga ja siis tahab Ramos väljakul olla.

UEFA reeglites on kirjas, et kui keegi võtab sihilikult, mängu vahele jätmise eesmärgil, kollase või punase kaardi, saab patustajat karistada kahemängulise keeluga.