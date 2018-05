Kas see on juba ülbus? Ükski Liverpooli mängija ei mahuks Madridi Reali koosseisu! Isegi mitte Mo Salah

Aastatel 2000. ja 2002. Madridi Reali Meistrite liiga võitjaks tüürinud Vicente del Bosque leiab, et Reali mängijad on võrreldes FC Liverpooli omadega tunduvalt paremal tasemel.

Teatavasti kohtuvad laupäevases Meistrite liiga finaalis just Real ja Liverpool ning Del Bosque leiab, et mängijate individuaalsete oskuste poolest on Madridi klubi mehed selgelt üle.

Liverpooli ridades on sel hooajal eriliselt säranud ründajad Mo Salah ja Roberto Firmino, kuid del Bosque sõnul nad Reali koosseisu ei mahuks.

“Madridi Realil on suurepärane koosseis. Nad on maailma parim klubi,“ sõnas del Bosque Hispaania väljaandele COPE. “Nad peavad seda laupäeval tõestama. Madridi Real alistab Liverpooli 4:1.“

“Ma ei tea ühtegi Liverpooli mängijat, kes suudaks teha Madridi tugevamaks. Seda ei suudaks isegi Salah. Gareth Bale ja Karim Benzema on väga head mängijad,“ kiitis del Bosque Reali mehi.