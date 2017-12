Kas Meistrite liigast pudenenud Atletico jookseb mängijatest tühjaks?

Madridi Atletico peatreener Diego Simeone ei pelga, et tema võtmemängijad hakkavad jaanuaris Meistrite liigast väljalangemise tõttu klubi vahetama.

"Ei, vastupidi, ma usun, et see võib olla uus väljakutse. Kõik, mis on halb, pöörame me positiivseks," ütles Simeone eile pärast 1:1 viiki Londoni Chelseaga.

Atletico piirdus tänavu Meistrite liigas alagrupiturniiriga ning jätkab euroteekonda Euroopa liigas.

"Ma ei ütleks, et see oli läbikukkumine, kuna me teadsime, et see võib juhtuda. Läbikukkumine on see, kui sul on eesmärk, mida sa ei täida. Meie arvestasime, et midagi sellist võib juhtuda."

"Meeskond näitas, et me ei anna kunagi alla. Meil on veel pikk hooaeg ees. Eks me näe, mis hooaja lõpus juhtub."

Atletico kukkus Meistrite liigast Euroopa liiga alagrupiturniirile esimest korda pärast 2009/2010. aasta hooaega, mil nad Euroopa tugevuselt teise klubisarja võitsid.

"See ei tee haiget, sest see on jalgpall," jätkas Simeone. "Me saime alagrupi võitnud meeskonnalt kätte rohkem punkte kui alagrupi viimaselt. Seda on raske selgitada, aga praegusest hetkest keskendume me ainult sellele, mis on tulemas, olgu see siis Euroopa liiga, Copa del Rey või La Liga."

"Jalgpall juba kord on selline. See ei sõltu taktikast, pallivaldamisest ja statistikast. Päeva lõpuks tuleb olla ikkagi otsustav ja lüüa värav. Tahan, et meid hinnataks hooaja lõpus."