PSG poolehoidjad, keda, tõsi, võiks taoliste tegude tõttu peaks pigem klubi vaenlasteks nimetama, solvasid mängijaid, ähvardasid nende peresid rünnata ja lõhkusid autosid, teatas klubi pressiteates.

PSG poolkaitsja Thiago Motta ei pääsenud kuidagi hullude piiramisrõngast välja ja nii sõitis ta oma autoga ühele inimesele väikesel kiirusel otsa. "Kannatanu" viidi kergete vigastustega haiglasse.

Valitsev Prantsusmaa meister jätkab hooaega pühapäeval Lorient' vastu, kes paikneb tabelis viimasel kohal.

Thiago Motta intsident:

Just Thiago Motta ramming his car into an abusive #PSG fan at the airport last night pic.twitter.com/70Cs9k8TY5— 101 Great Goals (@101greatgoals) March 9, 2017