Kaotuseta jätkav Barcelona pidi liigas leppima viigiga

Hispaania kõrgliiga 23. voorus kohtus tabeli esikoha hõivanud Barcelona Getafega, kuid meeskonnad pidid leppima väravateta viigiga.

Luis Suarez sai palli küll väravasse, kuid see ei lugenud, sest ründaja oli selgelt suluseisus. Barcelona jätkab 59 punktiga La Ligas kindlalt esikohal, Madridi Atletico on kogunud 52 punkti ja Madridi Real on hõivanud 42 silmaga kolmanda koha.