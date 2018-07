Kalju võiduvärava löönud 16-aastane Tamm: olen hakanud mõtlema ja käituma nagu professionaal

Euroopa liiga debüütmängus Nõmme Kalju võiduvärava löönud Alex Matthias Tamm tunnistas, et võrreldes liigamängudega oli ta närv palju suurem.

"Enne mängu oli pabin palju suurem. Kui mängu sisse sain, siis olin juba rahulik. Üritasin nautida nii palju kui sain," sõnas ta pressikonverentsil ja kinnitas, et see õnnestus päris hästi, vahendab Soccernet.

Oma värava kohta arvas ta, et see annab kindlasti motivatsiooni juurde. Võib-olla saan alles homme aru, millega hakkama olen saanud. Praegu on ikka kurb, et kaotasime," leidis ta.

Ehkki Nõmme Kalju võitis tänase kohtumise 1:0 Islandi klubi Stjarnani vastu, siis jäädi kahe mängu kokkuvõttes siiski 1:3 alla ning sellega on Eesti klubi jaoks eurohooaeg läbi.