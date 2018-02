Juventuse ründetäht peab Meistrite liiga play-offi avamängu vahele jätma

Torino Juventuse ründaja Paulo Dybala ei saa täna õhtul oma koduklubi Meistrite liiga kaheksandikfinaali avamängus Tottenhamiga aidata.

Argentiina koondise ründaja pole paranenud kuus nädalat tagasi saadud jalavigastusest, kirjutab The Times.

Tottenhami peatreener Mauricio Pochettino tunnistas, et Dybala vigastus muudab eelseisva matši hoopis teistsuguseks. "Dybala on hiilgav mängija. Kahtlemata on Juventus ilma temata teistsugune meeskond. Ta on nagu Neymar, Messi või Ronaldo, kes annaks oma koduklubile uusi valikuvõimalusi," märkis argentiinlane oma kaasmaalase eemalejäämise kohta.

Tänavusel hooajal on Dybala löönud 28 mänguga kokku 17 väravat ja andnud viis väravasöötu.

Juventus saadab täna ilmselt Tottenhami vastu ründekolmiku Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain ja Douglas Costa.

Kui Torino klubi ei saa täna vigastuse tõttu aidata ka Andrea Barzagli, Blaise Matuidi, Stephan Lichtsteiner ja Juan Cuadrado, siis Tottenhami poolel puudujaid ei ole.

Lisaks Juventus - Tottenham mängule peavad täna kaheksandikfinaali avamängu ka Basel ja Manchester City. Mõlemad kohtumised algavad meie aja järgi kell 21.45.