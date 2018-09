Juventuse peatreener: VAR oleks aidanud kohtunikul õiglast otsust langetada

Väljakukohtunik vajanuks õige otsuse langetamiseks VAR-i ehk videokorduse abi, aga seda võimalust polnud. "Itaalia kõrgliigas saavad kohtunikud VAR-i kasutada, aga Meistrite liigas mitte. See oleks kindlasti aidanud," paiskas Allegri välja esmase reaktsiooni. "Jääda sellise intsidendi läbi vähemusse on suur pettumus. Tekkis risk mäng kaotada, lisaks ei saa me Cristiano Ronaldot kasutada kahes järgmises Meistrite liiga mängus."

Ronaldo eemaldamine (vägivaldse käitumise eest) peaks reeglite kohaselt kaasa tooma vähemalt kahemängulise mängukeelu. Võib saada ka pikema keelu, ent kaks mängu on miinimum. Eelduste kohaselt jääb portugallane eemale kahest järgmisest Meistrite liiga kohtumisest, koduväljakul Berni Young Boysiga ja võõrsil Manchester Unitediga.