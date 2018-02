Juventuse peatreener: see oli nagu 0:8 kaotus, me vajame arsti!

Torino Juventuse peatreener Massimiliano Allegri oli väga pettunud, et tema hoolealused mängisid Meistrite liiga kaheksandikfinaali avakohtumises Tottenhami vastu eduseisu maha.

Kuigi Gonzalo Higuain viis Juventuse juba 73. sekundil juhtima ja kasvatas mõned minutid hiljem penaltiga eduseisu kaheväravaliseks, teenis Tottenham Harry Kane`i ja Christian Erikseni tabamustest 2:2 viigi. Higuain jättis seejuures avapoolaja lõpus penalti realiseerimata.

"See on nagu me kaotanuks 0:8. Me vajame arsti ja mitte üht, vaid mitut ja väga head!" kurjustas Allegri mängujärgsel pressikonverentsil.

"Paraku selline on jalgpall. 3:0 asemel tuli tabloole 2:1. Ja siis me ei realiseerinud penaltit seisuks 3:1 ja tuli 2:2. Ma nõustun, et see viik on suur pettumus fännide jaoks, kuid igat mängu ei saa võita. Me ei saa loota, et mängime igal aastal Meistrite liiga finaalis," lisas itaallane.

Tottenhami juhendaja Mauricio Pochettino oli õnnelik, et meeskond näitas iseloomu ja tuli raske alguse järel mängu tagasi. "Minu mängijad olid fantastilised. Tegemist on ikkagi kahe viimase aasta finalistiga. Tundub, et kordusmäng Londonis on meie jaoks nagu finaal," sõnas argentiinlane.