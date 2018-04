Juventuse peatreener: kaotasime, sest mängul polnud videokohtunikku

Torino Juventuse peatreeneri Massimiliano Allegri sõnul mõtleks ta juba poolfinaalile, kui UEFA oleks juba sellest hooajast Meistrite liigas videokohtunike süsteemi kasutusele võtnud.

"Siin polnud VAR-i, sellepärast kaotasimegi. Rohkem pole midagi öelda. See on UEFA probleem. Olen alati öelnud, et VAR on väga oluline tööriist objektiivsete ja tähtsate otsuste tegemiseks. Aga VAR-i polnud ja me peame sellega leppima," rääkis Allegri viimase üleminuti olukorrast, kui Realile penalti määrati, mis Juventuse imelise comebacki nurjas.

Ta lisas, et mõistab, miks Gianluigi Buffon endast välja läks, kuid ka kohtunik pidanuks seda mõistma ning punase kaardi taskus hoidma.

"Segadust oli niigi palju ja siis juhtus veel see. Gigi reaktsioon on mõistetav. See on inimlik reaktsioon ning ka kohtunik pidanuks seda mõistma. Mis penaltisse puutub, siis... Kohtunik nägi nii ja andis penalti. Mul pole midagi rohkem lisada."