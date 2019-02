Juventuse peatreener Allegri: pole mõtet maha aetud piima pärast pillida

"Me polnud eelmisel hooajal pärast kodust 0:3 kaotust Reali vastu surnud ega pole seda ka praegu. Peame selle kaotuse kiirelt unustama ning proovima Torinos paremini mängida, sest sellise meeskonna vastu nagu Atletico võid sa eksida ühel söödul ning juba oled pahandustes," rääkis Allegri.

"Pole mõtet maha aetud piima pärast pillida. Teadsime, et meil saab saab raske olema ja Atletico sunnib meid mängima halvasti, madala tempga. Teisel poolajal oli meie lähenemine vale - nii lihtne see ongi. Selliseid asju võib juhtuda."

"Halvemini, kui me teisel poolajal mängisime, pole enam võimalik mängida. Me ei kohanenud nende mänguga ning see sai meile saatuslikuks. Torinos ei saa lihtne olema - peame tegema suurepärase mängu, aga ma olen enesekindel," lisas ta.

Atletico loots Diego Simeone: "Need on minu poisid! Asju, mida sa võita võid, on palju, aga sellised hetked võitluslikust tiimist jäävad sulle meelde. See on parim, mis ühe sportlasega võib juhtuda - olla grupis, kes teab, kuidas võistelda ja võidelda nagu vennad."