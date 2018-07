Juventus plaanib endise maailma kõige kallima jalgpalluri Paul Pogba Manchester Unitedilt tagasi osta

Pogba hankimiseks on vaja Juventusel aga mõni praegune mängumees rahaks teha. Kõige tõenäolisemaks lahkujaks peetakse ründajat Gonzalo Higuaini, keda jahivad nii Londoni Chelsea kui ka AC Milan. Lisaks tahab Chelsea veel Daniele Ruganit. Itaalia meedia teatel võidakse müüa ka äärekaitsja Alex Sandro.

Juventuse suurimaks müügihitiks võib kujuneda hoopis 28-aastane poolkaitsja Miralem Pjanic. Pjanici vastu on eelkõige huvi tundmas Manchester City ja FC Barcelona. Kui esialgu räägitakse, et Bosnia ja Hertsegoviina mängumehe eest on City tegemas 50 miljoni euro suurust pakkumist, siis Juventus loodab saada isegi 100 miljonit. 50 miljoni eest nad tõenäoliselt Pjanicit ka ei müü.

Juventus will sell Bosnian Miralem Pjanic to fund a move to re-sign Paul Pogba from Man United. (Source: Corriere dello Sport) pic.twitter.com/MF99N4HjzL

BREAKING: Paul Pogba's management has told the Man United hierarchy that he wants to leave. His desire is to return to Juventus and play with Cristiano Ronaldo (MARCA) pic.twitter.com/1fsxeMiice