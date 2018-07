Jürgen Klopp võttis esimest korda Meistrite liiga finaalis peapõrutuse saanud väravavahi osas sõna

Nelja päeva pärast sain kõne Franz Beckenbauerilt, kes on mu hea sõber - ta ütles, et tuli arsti juurest ja talle oli öeldud, et Kariusel võis olla peapõrutus. Ma ei osanud sellele alguses mõelda, sest minu positsioonilt oli seda raske näha, aga otsisin seejärel erinevad videod intsidendist üles ja mõtlesin: kuidas on võimalik, et see mees, kes ei teinud senimaani ühtegi viga, saab löögi vastu pead ja hakkab ühtäkki eksima - ning keegi ei arva, et need vead tulid sellesama löögi tõttu? Minu jaoks oli see juba selgitus omaette ning teadsin, et peame asja põhjalikumalt uurima.

Alguses arvasin, et nüüd on juba hilja, ent praegu juba tean, et peapõrutus ei tule ja lähe ainult ühe päevaga - kui see juhtub, on markereid näha veel mitu päeva hiljemgi. Viis päeva pärast finaali oli Lorisel 30 peapõrutuse markerist 26. Asi oli selge.

Kui küsida Lorise käest, ütleb ta, et ei mõelnud sellele ja ei kasutanud seda vabandusena. Me ei kasuta seda samuti vabanduse, vaid selgitusena. Seega on minu poolest kõik korras. Alustame puhtalt lehelt."