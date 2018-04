Jürgen Klopp tegi haiglasse pekstud Liverpooli fänni auks erilise žesti

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp kandis tänasel pressikonverentsil Iirimaa lipuvärvides liver bird'i (Liverpooli linna logo) märki, avaldades sellega austust haiglas viibivale fännile, kelle AS Roma fännid viimase Meistrite liiga mängu eel läbi peksid.

"Teisipäevane mäng näitas kohtumise jooksul mängu ilu ning enne mängu selle mängu kõige koledamaid tahkusid," rääkis Klopp. "Kui ma sellest kõigepealt kuulsin, ei suutnud ma oma emotsioone inglise keeles väljendada. Sellised asjad ei tohiks aset leida ning me peame kõik tegema endast oleneva, et need asjad ei korduks."

"Mul pole ilmselgelt sellele lahendust pakkuda, ilmselt kellelgi pole, aga see on uskumatu, et midagi sellist võib juhtuda. Nagu te arvata võite, oleme kõik mõtetes ja palvetes Seani ja tema perekonnaga," lisas sakslane.

Grande Klopp con el Liver bird a la irlandesa. En homenaje a Sean Cox, el fan irish del Liverpool en estado crítico desde el martes #YNWA pic.twitter.com/q0mlDnRHhD — Paco Delgado (@Delgado_LPaco) April 27, 2018

Klopp annab endale aru, et taoliste vahejuhtumite kordumine Roomas on küllaltki tõenäoline, kuid kutsub fänne üles mõistlikkusele.

"Treeneri töös tuleb harva ette tõsiselt keerulisi olukordi. Ma pole varem sellises olnud, aga kõik ütlevad, et Roomas on päris raske - mitte just sportliku poole pealt, see on ka kindlasti keeruline, aga ei ole nii suur probleem -, vaid kõige muu osas. Ma ei oska selle kohta midagi öelda, sest pole seda varem kogenud," jätkas Klopp.