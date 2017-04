Jürgen Klopp: kui mõni UEFA ametnik oleks Dortmundi bussis olnud, poleks mängu nii ruttu peetud

Euroopa jalgpalliliitu UEFA-d on viimastel päevadel kritiseeritud rutakuse eest pidada Dortmundi ja Monaco Meistrite liiga kohtumine ära juba päev pärast pommirünnakut. Üks paljudest kritiseerijatest on ka Dortmundi eksjuhendaja ja praegune Liverpooli peatreener Jürgen Klopp.

"Olen päris kindel, et kui mõni otsuse tegijatest oleks bussi peal olnud, poleks seda mängu toimunud, aga kui sind bussi peal ei ole, ei kujuta sa päris täpselt ette, mis tunne see võib olla," pahandas Klopp. "Aga mäng on läbi, sellega on kõik. Mis ma oskan öelda? Neil on paar päeva aega selle olukorraga harjuda."

"Võite ette kujutada, et see oli minu jaoks väga raske hetk," rääkis Klopp Dortmundi hotelli lähedal toimunud pommiplahvatustest. "Ma ei tea, kui mitu korda ma olen samas hotellis peatunud. Ma tean täpselt, mis tee peal see intsident juhtus ning bussi peal oli palju minu sõpru. Olin teel Melwoodist (Liverpooli treeningkeskusest - toim) koju, kui Liverpooli pressiesindaja Matt mulle helistas ja rääkis, et midagi on bussiga juhtunud. Üritasin kohe informatsiooni juurde hankida."

"Ma olin nende pärast väga mures ja hirmul. Esimene hetk tundus kergendusena, kui selgus, et asi polnud nii tõsine, siis saabus aga rohkem infot ja asi muutus tõsiseks. Ma olin paari inimesega ühenduses, aga ei tahtnud neid oma rumalate küsimustega segada, seega ootasin uut infot nagu kogu ülejäänud maailmgi," jätkas Klopp.

"Mäng oli viimane asi, millele ma mõtlesin. Ma vaatasin seda ja saan mõlemast osapoolest sada protsenti aru. Sellise tiheda graafiku kõrvalt on raske aega leida, aga ma usun, et kõik oleks mõistnud, kui nad oleks öelnud, et nad ei taha mängida. Oleks leitud lahendus järgmiseks nädalaks või millal iganes, kui nad on valmis. Olin uhke, kui nägin, millise atmosfääri Dortmundi inimesed lõid. Mäng polnud enam kõige tähtsam, kuid väljakule minnes annavad nad ikka endast parima."

"Aga ma nägin pärast mängu oma endiste mängijate silmades šokki ja see oli väga raske. See on väga tõsine asi. Ilmselgelt võtab aega, et sellest üle saada," lisas sakslane.

Arvatavast terrorirünnakust hoolimata ei tunne Klopp end Inglismaa vutiväljakutel vähem turvaliselt kui varem. "Kõik meist teevad kõik endast oleneva," hindas ta Inglise jalgpalliareenide turvalisust. "Loomulikult on mõned inimesed, kellel on uued ideed ning kuidas me saaksimegi end nende vastu kaitsta? Kas ma olen mures? Mitte rohkem, kui ma olin enne, seda mitte. Aga me saame igal eluhetkel endast anda sada protsenti ning ma olen kindel, et kõik seda ka praegu turvalisuse nimel teevad."