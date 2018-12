Jürgen Klopp Beckeri imelisest tõrjest: pidanuksime tema eest topelt maksma

Liverpooli kangelased olid võiduvärava löönud Mohamed Salah ja esimesel üleminutil imelise tõrje teinud väravavaht Alisson Becker.

Peatreener Jürgen Klopp ei olnud kohtumise järel oma esiväravavahi kiitmisega kitsi. "Kui ma teadnuks, et Allisson on niivõrd hea, oleksin tema eest topelt maksnud," teatas naerusuine Klopp.

Liverpool pidi mäletatavasti suvel brasiillase eest välja käima 66,8 miljonit naela, mis tähistab uut väravavahtide maailmarekordit.

"Vau, milline mäng! Ma ei ole kindel, kas treener saab oma meeskonna üle veel uhkem olla kui mina praegu. Täna oli meil võimalus näidata, et suudame nende vastu paremini mängida kui eelmine kord ja poisid tegidki väljapaistva esituse. Meie pressing tähendas, et Napoli pidi oma mängu muutma ja nad ei suutnudki meie vastu õiget võtit leida. Mo Salah lõi imelise värava ja ma ei kujuta ette, kuidas Alisson sellise tõrje tegi, see oli hämmatav!" lisas Klopp.

Nädalavahetusel Manchester Unitediga kohtuv Liverpool kaotas eilse mängu lõpus vigastuste tõttu kaks olulist kaitsjat - Joel Matip vigastas õlga ja Trent Alexander-Arnold jalga.