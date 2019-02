Kohtumise parim võimalus tekkis Liverpooli ründajal Sadio Manel, kes lõi aga soodsas olukorras kindlalt Manuel Neueri valvatavast väravast mööda.

„Meie probleemiks oli see, et viimane sööt ei olnud sel korral meie sõber,“ tõdes Klopp kohtumise järel. „Tegelikult pakuti kandikul meile 10-12 head sööduvõimalust, mille järel oleks võinud väravat rünnata.“

„Olen kindel, et praegu tunneb Bayern end paremini. Olen aga kindel, et me kosume ja tunneme end peagi paremini ja Bayern hakkab end kehvemini tundma,“ lisas Klopp. „Kui oleksime võitnud 1:0, siis see ei oleks palju muutnud. Seis ei ole ideaalne, kuid siiski piisavalt hea, et edasi võidelda.“