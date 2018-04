Jürgen Klopp – ainus treener, kellest Pep Guardiola näeb õudusunenägusid

ManCity peatreener Pep Guardiola on aastaid juhendanud meeskondi, kes domineerivad igas sarjas. Sellepärast on ka vähesed treenerid suutnud saavutada Guardiolaga positiivse bilansi. Ent kui keegi teab, kuidas Guardiola vastu mängida, siis on see Liverpooli loots Jürgen Klopp. Kolmapäeva õhtul tõendas Klopp oma headust taas.