Jürgen Klopp: 7:6 tundub hullumeelne, sest see ongi hullumeelne!

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ei olnud pärast Meistrite liiga poolfinaali korduskohtumist AS Romaga oma meeskonna esitusega mõistagi päris rahul, kuid tõdes, et edasipääs on kogu hooaega arvestades siiski vääritud.

Liverpool kaotas kordusmängu Roomas 2:4, kuid kuna oli avamängu 5:2 võitnud, liiguvad 26. mail Kiievis toimuvasse finaali just nemad.

"Kogu selle hooaja Meistrite liiga põhjal oleme absoluutselt seda väärt," rääkis Klopp mängujärgsel pressikonverentsil. "See oli esimene kord, kui me ei olnud platsil nii head kui võiksime olla, seega vajasime pisut õnne ja seda me ka saime."

Kloppi sõnul oleks edasipääsu väärinud ka Roma. "Kui nemad oleks finaali jõudnud, oleks see samuti olnud vääritud edasipääs. Lisaaega oleks olnud aga veel pöörasem mängida, mul pole õrna aimugi, mis siis veel juhtunud oleks!

7:6 kõlab hullumeelselt, sest see ongi hullumeelne. Pääsesime Meistrite liigasse läbi eelringi, aga nüüd oleme finaalis. Olen poiste, klubi ja fännide üle tõeliselt rõõmus. See on olnud fantastiline sõit.

Nüüd sõidame Kiievisse. See kõlab pööraselt, aga on tõsi. Me läheme Kiievisse!"