Jupp Heynckesi jaoks valmistas Reali mäng halva üllatuse

Müncheni Bayerni peatreener Jupp Heynckes oli pärast Meistrite liiga poolfinaali avamängu 1:2 kaotust Madridi Realile üllatunud, et tema hoolealused suutsid luua niivõrd palju väravaolukordi.

"Ma olen väga harva näinud, et minu meeskond looks Meistrite liigas või veel vähem poolfinaalmängus sedavõrd palju väravaolukordi, kuid realiseeriks neid samas nii kehvasti. See oli tõesti väga haruldane, et Reali taoline meeskond lasi meil nii palju ohtlikke momente luua," imestas Heynckes Reali kahvatu kaitsemängu üle, vahendab Bayerni kodulehekülg.

Peatreeneri sõnul sai mängu pöördepunktiks avapoolaja lõpp, kus vaatamata Bayerni domineerimisele jõudis väravani hoopis Real. "See oli täiesti tarbetu viigivärav, mille lasime poolajavile eel lüüa. Ja ka teise värava andsime kergelt ära. Olime liiga ebaefektiivsed, aga Madridis anname endast kõik, et raskest seisust välja tulla," lisas sakslane optimistlikult.

Reali juhendaja Zinedine Zidane: "Võime tulemusega väga rahul olla. Münchenis pole kerge võita. Oleme rahul, kuid teame, et peame veel kodus kõvasti kannatama, et finaali jõuda. Pärast Juventusega juhtunut teame, et peame midagi uut pakkuma, vastasel juhul läheb keeruliseks."