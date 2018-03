Jose Mourinho Unitedi põrumisest: ei midagi uut

Manchester Unitedi jalgpallimeeskond langes välja UEFA Meistrite liigast kaotades kaheksandikfinaali korduskohtumises koduväljakul Sevillale 1:2.

Kohtumise järgsel pressikonverentsil andis ManU peatreener Jose Mourinho mõista, et ei juhtunud midagi väga traagilist, klubi on samas seisus olnud korduvalt ka varem.

"Olen nendel pressiruumi toolidel istunud pärast Meistrite liiga play-off mängu kahel korral Porto ja Madridi Reali juhendajana. Ja mõlemal korral oli Manchester United kaotajaks pooleks. Seega ei midagi uut klubi jaoks," üritas Mourinho eurosarjast väljakukkumist "söödavamaks" siluda.

"See on jalgpall, see pole maailma lõpp. Muidugi olen ma Manchester Unitedi peatreenerina löödud. Andsin endast parima, mängijad andsid parima, üritasime, aga kaotasime," resümeeris Mourinho.

Inglise liigas on United teisel kohal Manchester City järel.