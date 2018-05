Järjekordne inetu vahejuhtum: kaks Liverpooli fänni teatasid, et neid rünnati Roomas metalltalaga

Täna õhtul toimuvaks Meistrite liiga poolfinaali kordusmänguks AS Roma ja Liverpooli vahel Itaalia pealinna reisinud kaks Liverpooli fänni jäid eile õhtul kohalike inimeste rünnaku ohvriks.

Esimese mängu eel pälvis kõvasti tähelepanu inetu vahejuhtum, kus kaks Roma fänni nüpeldasid halastamatult ühte 53-aastast suvaliselt valitud Liverpooli toetajat, kes võitleb siiamaani haiglas oma elu eest.

Nüüd on kaks Liverpooli toetajat tulnud välja teatega, et neid rünnati eile õhtul Roomas - ent praeguse seisuga võib arvata, et tegu ei pruukinud olla jalgpalliliste motiividega rünnakuga.

"Kõndisime sõbraga kella poole üheteistkümne ajal õhtul baarist hotelli poole," rääkis Carl Johnson Liverpool Echole. "Ühtäkki hüppasid ühes kõrvaltänavas kaks meest rolleri pealt maha ning hakkasid meid ründama. Ühel neist oli käes väike metalltala. Üritasime ennast kaitsta ja neile vastu hakata, aga nad pääsesid paraku minema."

Johnsoni sõnul ei kandnud nad sõbraga seljas mitte midagi, mille järgi oleks võinud arvata, et tegu on Liverpooli toetajatega, mistõttu arvataksegi, et tegu oli üksikjuhtumiga. Ülejäänud Liverpooli toetajad on Roomas seni kogenud suurepärast atmosfääri.