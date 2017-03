Kalev Kruus ja Toomas Vara on tagasi Triobeti jalkastuudios, et tuua vaatajateni mõtted ja ennustused õhtul toimuva Iirimaa ja Walesi kohtumisele MM-i valikmängus. Mehed teavad, et kui Wales täna Iirimaast jagu ei saa, võivad nad 2018. aasta suvel Venemaal mängimise ära unustada.

Jalkagurude sõnul on Iirimaa ja Wales põhimõttelised ja tulised vastased ning mõlemad jalgpalli peale kõvad mihklid. Walesi jaoks on tänane mäng elu ja surma peale, sest MM-i finaalis on nad mänginud vaid korra ning hetkeseisuga nad sinna sedapuhku minemas ei ole. Kruus ja Vara nendivad, et kuigi EM ning sealsed üllatused on kõigil veel üsna värskelt meeles, siis praegune alagrupi tabel räägib juba teist keelt.

Samas on Vara sõnul ka iirlastel probleeme — nimelt on käes viimase aja suurim vigastuste periood, mis on kaitseliini üsna nõrgaks muutnud. Lisaks teistele on siiani küsimärgi all James McCarthy mängukõlbulikus ning meeskonnale teeb Vara arvates kindlasti tuska ka kaartidega väljas oleva Robbie Brady puudumine. Jalkastuudiost selgub ka, millise tiitli saab üsna pea kaela Gareth Bale.

Omavahelises ennustusmängus teeb Vara julge ennustuse ning seekord on võimalik, et punkte teenivad mõlemad mehed. Tabelist teeb ülevaate Triobeti spordiennustusportaal.