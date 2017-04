JALKASTUUDIO: suur jalgpall ei maga — Manchester United vs. Everton

Kalev Kruus ja Toomas Vara nendivad täna Triobeti jalkastuudios, et Evertonil on probleeme kõvasti ning ega suure rahakoti ja pika pingiga ManU seiski kiita pole. Viimaste õnneks on legendaarne Ibrahimowic platsil tagasi ja valmis päeva päästma. Evertoni ridades on aga pigem mõrud noodid ning superstaar Lukaku pole suutnud end tõestada, tabeli esisatside vastu väravaid lüües.

Jalkagurude sõnul näitab ametlik punktitabel, et ManU ei ole hetkeseisuga nelja parema hulgas. Samas on nende jaoks õhtuse mängu näol tegu alles 29. vooru kohtumisega ning mõned konkurendid on ajagraafikus jõudnud juba kaugemale. Vara arvates on ManU probleemiks ka see, et Old Traffordi staadionil jäädakse liiga tihti viigiseisu, täna aga on kolme punkti saamine nende jaoks hädavajalik.

Mehed toovad stuudios välja fakti, et Evertoni peatreener on kahest viimasest külaskäigust ManU kodustaadionile lahkunud võitjana — teisalt nendivad nad, et ManU on 19 mängu järjest püsinud kaotuseta. Lisaks juurdlevad Kruus ja Vara, kas platsile jõuab ka vigastuse käes vaevelnud Paul Pogba.

