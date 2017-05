JALKASTUUDIO: Premier League’i viimase vooru mängud panevad gurude teadmised proovile

Kalev Kruusil ja Toomas Varal on täna Betsafe’i (www.betsafe.ee) jalkastuudios lõppeva Inglise Premier League’i kohta palju rääkida, sest mänge on ees mitmeid ning põnevust toob neist igaüks. Mehed on kokku pannud kolm võimalikku stsenaariumit, mida tänane jalkaõhtu ette sööta võib – teada on igatahes see, et kahe allesjäänud Meistrite Liiga pileti eest võitlevad Manchester City, Liverpool ja Arsenal.

Vara hinnangul ei mängi täna õhtul omavahel ükski superpaar, kus oleks kokku sattunud kaks tippmeeskonda. Kolme mainitud tiimi punktid on aga tasavägised ning gurude sõnul on märkimisväärne, et löödud väravate arv on neil pika hooaja lõpus üpris sarnane.

Kruus ja Vara on stuudio tarbeks välja mõelnud kolm stsenaariumit, mis tänasel jalgpalliõhtul täide võivad minna ning selgitavad põhjalikumalt nende tagamaid. Esimese stsenaariumi kohaselt jagaksid City ja Liverpool 3. ja 4. kohta – Betsafe’i poolt arvutatud koefitsient sellele sündmusele oleks meeste sõnul 383,5. Teise võimalusena toovad gurud välja City põrumise, mille koefitsiendiks on juba oluliselt kõrgem 2487,5. Viimane Kruusi ja Vara stsenaarium näeb ette 4. koha selgitamiseks Arsenali ja Liverpooli lisamängu, mis on ka Inglise meediast korduvalt seoses 1989. aasta Premier League’ga läbi käinud.

Arsenali ja Evertoni kohtumist peavad gurud kolmest paarist kõige ettearvamatumaks. Arsenali mängud on meeste sõnul sel hooajal olnud seinast-seina, kuid Everton läheb tegema duublit, mida ei ole peale 85/86 hooaega suudetud. Liverpooli ja Middlesbrough vastasseis on Kruusi ja Vara hinnangul selgem, sest nad arvavad, et Liverpooli kaotuse korral peab küll kurja saatusega tegu olema. Middlesbrough on nimelt Kruusi sõnul üks kehvemaid võõrsil mängivaid satse. City ja Watfordi puhul peavad mehed viimase seisu suhteliselt traagiliseks. Samuti on kaartide tõenäosus platsil suur, sest Watfordi kohtumistes antakse keskmiselt üle kahe kollase kaardi mängus.

Omavahelise ennustusmängu tabeliseis on jätkuvalt Vara kasuks, ning viimase sõnul peab midagi uskumatut juhtuma, et see olukord pöörduks. Kruus on aga õnnelik, et Vara on vanainimesena veel õppimisvõimeline ning on suutnud tema ennustusnipid üle võtta. Ülevaate meeste ennustustest ning koefitsientidest tänaste Premier League’i kohtumiste kohta teeb Betsafe’i spordiennustusportaal.