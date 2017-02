Uus nädal jätkub Kalev Kruusil ja Toomas Varal Triobeti jalkastuudios Meistrite Liiga lainel, sest täna õhtul saavad platsil kokku Manchester City ja Monaco. Jalkagurude sõnul võiks ju arvata, et City on suur favoriit, aga Monaco on Inglismaa satside vastu mänginud väga korralikult, mistõttu on šansid gurude sõnul 50:50.

Kruusi ja Vara arvates on üle pika aja kohtumise šansid üpriski 50:50, sest ajalugu toetab Monacot — City poolel olla meeste hinnangul ainus positiivne argument peatreener Pep Guardiola. Kruusi sõnul koosneb Monaco meeskond noortest ja vihastest meestest, kes suudavad inglastele vastu astuda küll. Lisaks mängib nende kasuks fakt, et Monaco on Meistrite Liigas võitnud Inglise klubide vastu kõik kolm kahemängulist seeriat.

Vara arvab, et City viimane viik võib neile endale isegi kasuks tulla, kuigi klubi sisekliima ei tundu olevat kõige parem. Samuti ei tule jalkagurude sõnul võidud City jaoks vaatamata pikale pingile ja hulgale staaridele nii lihtsalt kui võiks arvata. Kruusile ja Varale tundub, et Monaco trump Radamel Falcaole sobib Meistrite Liigas mängimine ning ta on verinoore Mbappe kõrval kindlasti mees, kelle peale kõik loodavad.

Nagu ikka, teevad mehed ennustused ka omavahelise võistluse tarbeks, mille hetkeseisu saab näha Triobeti ennustusportaalist. Kruusi sõnul on tegu paariga, kelle kohtumise tulemust on võimatu ette ennustada, aga Varal on plaan valmis ning ta arvab teadvat, kuidas mäng lõppeb.