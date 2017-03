Kalev Kruus ja Toomas Vara toovad tänases Triobeti jalkastuudios pinnale kõik põnevad faktid eelseisva Leicesteri ja Sevilla kohtumise kohta. Mehed on kindlad, et mängu lõpptulemus ei ole kivisse raiutud ning selle hooaja Meistrite Liigas mängitakse kõik statistilised numbrid veel üle.

Kruusi ja Vara hinnangul on Leicester tegemas uut tulemist ning vaatamata sellele, et käesoleva kalendriaasta jooksul ei olda tulemustega hiilatud, suudaksid need mehed veel kaotusseisust välja tulla. Vara sõnul tehti peatreener Ranierile kinga andmisega omal veidral moel õige otsus, sest vahepealseid mänge vaadates tundub, et meeskond on saanud uue hoo — kahest kohtumisest on ju võitjana väljutud.

Siiski arvavad mehed, et Sevilla on sellel hooajal Meistrite Liigas üks meeskond, kelle vastu on kõige keerulisem skoorida, nimelt on neil olnud juba viis nullimängu. Vara inglise jalgpalli toetajana arvab, et Leicesterile oleks siit paarist edasi minemine ja oma liigas püsima jäämine topeltpräänik ning tegelikult teab ka Sevilla, et Leicester, kellega nad nüüd kohtuvad, on teisest puust kui veebruaris.

Omavahelises ennustusmängus nendivad mehed, et ennustuste tegemine on keeruline, aga vaatamata sellele teeb Kruus julge panuse, sest on kindel, et tema positsiooni punktitabelis ei kõiguta enam miski. Kruusi ja Vara panuseid ning täpsemaid koefitsiente näeb Triobeti ennustusportaalist.