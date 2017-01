Kalev Kruus ja Toomas Vara on taaskord valmis Triobeti jalkastuudios ning seekord analüüsimas täna õhtul toimuvat Liverpooli ja Southamptoni kohtumist Inglise liigakarika poolfinaalis. Jalkagurud pole kohtumise eel kuigi entusiastlikud ning leiavad, et ühe meeskonna mängustiil ei ole tippklubi kohta aktsepteeritav ning kehvade mängude jada jätkates medalit kaela ei saa.

Kruusi ja Vara suure üllatusena on nendeni jõudnud esimene kiri fännilt, kelle sõnul jõuab ta tänu Kruusile haljale oksale.

Nüüd on Inglise liigakarika finaalini vaid üks samm jäänud — selle paari võitja kohtub 26. veebruaril finaalis legendaarse Hull City või Manchester Unitediga. Gurude sõnul mängis Southampton finaalis viimati lausa 38 aastat tagasi, mis on Vara sõnul nii ammu, et ta ei taha neid numbreid väljagi öelda. Kuid gurude sõnul pole üldse võimatu, et see sündmus antud hooajal kordub. Jalkagurud nendivad, et mõlemal pool on seniste tulemuste pärast nukrad peatreenerid ning sellega seoses tuletab Kruus kõigile vaatajatele ja jalgpalluritele meelde, et kui ise lüüakse vähe väravaid ja endale lastakse lüüa liiga palju, siis selline stiil jalgpallis ei toimi.

Vara hinnangul vajab üks meeskond oluliselt mentaalset jõudu juurde, sest kipub korduma eelmise aasta muster ning mehed lihtsalt ei pea vastu. Gurud on kindlad, et Liverpooli peatreener Jürgen Klopp peab midagi välja mõtlema, et see tiim taas tööle panna. Omad vitsad saab isegi Ragnar Klavan. Ka Southamptonil terendavad silmapiiril probleemid ning vigastusega on tõenäoliselt eemal van Dijk. Seevastu lõbusamalt poolelt selgub, et jalkagurud on saanud esimese vaatajakirja suurelt fännilt, kelle sõnul jõuab ta varsti tänu Kruusile ning Triobetile haljale oksale. Täpsemalt juba jalkastuudiost.

